'كورونا' يهدد اقامة مباراة اسود الرافدين امام هونغ كونغ

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2020-01-25 | 16:38
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باتت مباراة المنتخب الوطني امام مضيفه هونغ كونغ في التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مهددة باقامتها على ارض الاخير، بسبب انتشار "فايروس كورونا" في دول شرق آسيا.
وستظل المدارس التي بدأت عطلة بمناسبة السنة القمرية الجديدة مغلقة حتى 17 شباط، في حين سيتم وقف رحلات الطيران من وإلى مدينة ووهان الصينية ورحلات القطارات السريعة منها وإليها.
ومن المقرر ان تقام المباراة في الـ31 من شهر اذار المقبل ضمن النافذة الثالثة من التصفيات، لكن في حال استمرت الاوضاع على ما هي عليه، قد يتم نقل مكان اقامة المباراة الى ارض محايدة.
الاتحاد الاسيوي، اعلن قبل 3 ايام، عن نقل مباريات كرة القدم النسائية ضمن تصفيات أولمبياد طوكيو 2020 إلى مكان آخر في شرق الصين، بعدما كان مقرر إقامتها في مدينة ووهان، والتي تعتبر المركز الأساسي من النسخة الجديدة لمرض "فيروس كورونا" الذى أودى بحياة تسعة اشخاص وأصاب المئات في البلاد.
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