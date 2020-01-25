'كورونا' يهدد اقامة مباراة اسود الرافدين امام هونغ كونغ

وأعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، اليوم السبت، حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من الصلات بين المدينة والبر الرئيسي الصيني، مبينة انه سيتم إلغاء جميع الزيارات الرسمية للبر الرئيسي، وكذلك احتفالات السنة القمرية الجديدة على الفور.وستظل المدارس التي بدأت عطلة بمناسبة السنة القمرية الجديدة مغلقة حتى 17 شباط، في حين سيتم وقف رحلات الطيران من وإلى مدينة ووهان الصينية ورحلات القطارات السريعة منها وإليها.

ومن المقرر ان تقام المباراة في الـ31 من شهر اذار المقبل ضمن النافذة الثالثة من التصفيات، لكن في حال استمرت الاوضاع على ما هي عليه، قد يتم نقل مكان اقامة المباراة الى ارض محايدة.

الاتحاد الاسيوي، اعلن قبل 3 ايام، عن نقل مباريات كرة القدم النسائية ضمن تصفيات أولمبياد طوكيو 2020 إلى مكان آخر في شرق الصين، بعدما كان مقرر إقامتها في مدينة ووهان، والتي تعتبر المركز الأساسي من النسخة الجديدة لمرض "فيروس كورونا" الذى أودى بحياة تسعة اشخاص وأصاب المئات في البلاد.

