ممثلة الامم المتحدة تعلق على الاحداث الاخيرة في العراق

علّقت الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة للعراق جانين هينيس بلاسخارت، السبت، على الاحداث الاخيرة في العراق.
وقالت بلاسخارت في بيان أطلعت عليه الخليج 365، إن "عدم المساءلة والتردد لا يستحق الامال العراقية، التي تم التعبير عنها بشجاعة لمدة اربعة اشهر الان".
وأضافت انه "في حين تستمر رسوم الوفيات والاصابات، فان الخطوات المتخذة حتى الان ستبقى اجوف ان لم تكتمل. يجب ان يخدم الشعب وحمايتها، وليس مظلوم بعنف".
وأضافت انه "في حين تستمر رسوم الوفيات والاصابات، فان الخطوات المتخذة حتى الان ستبقى اجوف ان لم تكتمل. يجب ان يخدم الشعب وحمايتها، وليس مظلوم بعنف".
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