رياضة 2020-01-25 | 16:07 607 مشاهدة نجح منتخب أستراليا في الحصول على المركز الثالث وحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعدما تغلب على أوزبكستان 1-0 يوم السبت على ستاد راجامانغالا في بانكوك، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند. وسجل نيكولاس داغوستينو هدف الفوز الثمين للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 47 من عمر اللقاء. وأكمل منتخب أوزبكستان المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط البديل أيبك بوزوروف في الدقيقة 59 بعد مخالفة عنيفة على زاك دونكان.



وبهذا الفوز تاهل المنتخب الاسترالي لاول مرة منذ عام 2008. وبهذا الفوز تاهل المنتخب الاسترالي لاول مرة منذ عام 2008. وتقام المباراة النهائية يوم الأحد حيث تتقابل السعودية مع كوريا الجنوبية على ذات الملعب.

المحرر: محمد خليل

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كانت هذه تفاصيل خبر لاول مرة منذ 2008.. الكنغر الاسترالي يتأهل الى الاولمبياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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