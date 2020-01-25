نادي السماوة يكشف سبب عدم مشاركته في دوري الكرة الممتاز

وقررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، استئناف الدوري الممتاز في الـ20 من شهر شباط المقبل.

وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، انه "نظراً للأوضاع العامة التي يمر بها بلدنا الحبيب و مطالبات من قبل أبناء الشعب لحقوقهم من قبل الدولة، حيث أدت بعض الأحداث على تأخر انطلاق مسابقة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم لهذا العام و بعد عودة عجلة دوران الدوري على نظام التجمع في إقليم كردستان و فيه حرية المشاركة من عدمها بدون هبوط أي فريق لمصاف الدرجة الأولى".



وتابع "لذا قررت الهيأة الإدارية لنادي السماوة الرياضي عدم المشاركة في ما تبقى من المسابقة كونها من الأندية غير المؤسساتية مدخرة جهودها الإدارية و المادية للموسم القادم الذي سيبدأ الأعداء لهُ مبكراً لبناء فريقها الكروي و تأهيل ملعبها الأولمبي تحضيراً للموسم القادم".

واوضح أن "إدارة النادي تقدم شكرها الكبير للكادر الفني و اللاعبين على الايام الجميلة التي مضت و مواقف المدربين و لاعبيهم تجاه سمعة كرة السماوة و تحملهم بعض التأخير الذي قد يحدث في الأموال لكن سرعان ما اوفت إدارة النادي سابقاً جميع مستحقاتهم المالية تكريماً لجهودهم و عملهم الدؤوب و عمل الهيأة الإدارية بمدأ الأخوة و المحبة مع الجميع".



واتم النادي بيانه، "وجب على إدارة النادي أن تقدم شكرها لجماهيرها الحبيبة على المساندة طوال الجولات الماضية و عانت مشقة السفر خارج الديار في أغلب مباريات فريق كرة القدم، لذلك ستعمل إدارة النادي على إعداد فريق يلبي طموحات الجماهير من وقت مبكر كون الموسم المقبل سيكون من إثنان و عشرون فريق".