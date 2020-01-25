العتبة العباسية تنفي نصبها عدداً من الخيام في ساحات التظاهر

نفت الأمانة العامة للعتبة العباسية، السبت، نصبها عدداً من الخيام في ساحات التظاهر بالعاصمة بغداد والمحافظات.
وذكرت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "لا صحة للانباء المتداولة اليوم حول نصب العتبة المقدسة عدد من الخيام في ساحات التظاهر في العاصمة بغداد وبقية المحافظات".
وأضافت أن "الأنباء المتداولة في وسائل الاعلام مواقع التواصل الاجتماعي لا اساس لها".
وأكدت الامانة، "أنها تدعم التظاهرات السلميّة التي كفلها الدستور العراقيّ وأيّدتها المرجعيّةُ الرشيدة، للمطالبة بالإصلاح والحياة الحرّة والعيش الكريم".
وأضافت أن "الأنباء المتداولة في وسائل الاعلام مواقع التواصل الاجتماعي لا اساس لها".
وأكدت الامانة، "أنها تدعم التظاهرات السلميّة التي كفلها الدستور العراقيّ وأيّدتها المرجعيّةُ الرشيدة، للمطالبة بالإصلاح والحياة الحرّة والعيش الكريم".
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