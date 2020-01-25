إصابة عشرة متظاهرين على الأقل أثناء تفريق المعتصمين على جسر الفهد بالطريق الدولي

أفاد مصدر طبي في محافظة ذي قار، السبت، بإصابة عشرة متظاهرين على الأقل أثناء تفريق المعتصمين على جسر الفهد بالطريق الدولي. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عشرة مصابين على الاقل سقطوا أثناء تفريق المعتصمين على جسر فهد بالطريق الدولي السريع في محافظة ذي قار". وأضاف أن "القوات الامنية تعتزم فتح الطريق الدولي السريع وإبعاد المتظاهرين عن جسر الفهد".



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