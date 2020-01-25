اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ، السبت، أن الوضع خطير والوباء ينتشر بسرعة، في اشارة الى فيروس كورونا.
وقال بينغ بعد اجتماع بشأن مكافحة فيروس كورونا، إن "الوضع خطير والوباء ينتشر بسرعة".
وذكر التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم السبت، أن الرئيس شي جين بينغ عقد اجتماعا للمكتب السياسي بشأن الإجراءات التي ستتخذ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأدى انتشار الفيروس الجديد إلى وفاة 41 شخصا، وأصاب أكثر من 1300 على مستوى العالم.
وأمرت الصين بفرض إجراءات على مستوى البلاد للكشف عن حالات الإصابة المشتبهة بفيروس "كورونا"، في القطارات والطائرات والحافلات، مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات.
وهذا الفيروس هو نوع جديد من عائلة فيروسات الكورونا التي قد تسبب أمراضاً غير مؤذية لدى الإنسان كالزكام، لكنها قد تكون مصدر أمراض قاتلة مثل السارس.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الصيني عن فيروس كورونا: الوضع خطير والوباء ينتشر بسرعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.