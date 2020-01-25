ماكرون لعون: تحقيق تطلعات اللبنانيين أولويتكم

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، عن رغبته في تطبيق الإصلاحات التي تحقق تطلعات الشعب اللبناني الناقم على الطبقة السياسية.

وأعلن قصر الإليزيه أن ماكرون نقل رسالة دعم للبنان وأكد تمسكه بأمنه ووحدته واستقراره، وذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره اللبناني ميشال عون.

كما عبر الرئيس الفرنسي عن رغبة في تطبيق إصلاحات تلبي طموحات اللبنانيين.

والخميس دعت وزارة الخارجية رئيس الوزراء اللبناني الجديد حسان دياب لاتخاذ "إجراءات عاجلة تسمح باستعادة الثقة" في لبنان.

وبعد أزمة سياسية استمرت لأسابيع بات لهذا البلد حكومة جديدة الثلاثاء عليها تحريك عجلة الاقتصاد المتهاوي واقناع المتظاهرين المعارضين للطبقة السياسية.

لكن حركة الاحتجاج التي انطلقت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعتبر بأن الوزراء الجدد شخصيات تابعة لهذه الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد وعدم الكفاءة.

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ويواصل اللبنانيون إحياء ذكرى مرور 100 يوم على انتفاضتهم، ورفض لحكومة دياب التي ينتظر عرضها على البرلمان الأسبوع المقبل لنيل الثقة، وذلك بمسيرات في العاصمة بيروت وبعض المناطق.

ومن المرجح أن تحصل حكومة دياب على الثقة بدعم أصوات الكتل النيابية التي سمّت دياب لترؤس الحكومة ويبلغ عدد نوابها 69 صوتا من أصل 124 نائبا في البرلمان.



ومنذ صباح اليوم السبت، تنطلق مسيرات من مناطق عدة من لبنان تلبية للدعوة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، لتظاهر رفضا لحكومة دياب، لتلتقي جميعها أمام البرلمان، رافعين شعارات مناهضة للحكومة.

ووزعت المسيرات على أربع مناطق في العاصمة، وهي من ثكنة الحلو في منطقة مارلياس، باتجاه جمعية المصارف، ثم محيط مجلس النواب.

ومن ساحة ساسين في الأشرفية وصولا إلى ساحة الشهداء، حيث رفع المشاركون الأعلام اللبنانية والشعارات المطالبة بسقوط حكومة التكنومحاصصة.

ومن فردان انطلقت مسيرة مرورا بوزارة الداخلية وجمعية المصارف وصولا الى محيط البرلمان، ومن الدورة مرورا بشركة الكهرباء، ثم جمعية المصارف فمحيط البرلمان.

وفيما تعالت بعض الأصوات من مجموعات تقول إنها ستراقب عمل الحكومة، تحدثت بيانات أخرى عن أنها لن تمنح الثقة لحكومة دياب.