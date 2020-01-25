الرئيس الصيني عن كورونا: الوباء "يتسارع" والوضع خطير

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن فيروس كورونا يتسارع، وأن بلاده تواجه وضعاً خطيراً.

وقال شي جين بينغ، عقب اجتماع للمكتب السياسي الذي عقده، اليوم السبت؛ بشأن مكافحة الفيروس، إن بلاده تواجه "وضعاً خطيراً"؛ حيث إن فيروس كورونا "ينتشر بشكل سريع".



وأدى انتشار الفيروس الجديد إلى وفاة 41 شخصاً في الصين، وإصابة أكثر من 1300 آخرين على مستوى العالم معظمهم في الصين.



وذكر تقرير التلفزيون الرسمي الصيني عن الرئيس قوله إنه سيتم تركيز الموارد والمتخصصين في مستشفيات محددة لعلاج الحالات الصعبة، مع عدم تأجيل العلاج بسبب التكلفة.

ولفت التقرير أيضاً إلى أنه سيتم ضمان توفير الإمدادات لإقليم هوبي وعاصمته ووهان.



وقال التلفزيون إن المعلومات الخاصة بانتشار الفيروس، يجب أن تكون دقيقة وفورية وواضحة.

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ووفق آخر إحصائية في الصين، توفي 41 شخصاً بسبب فيروس كورونا الجديد، فيما أصيب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم.





وفي الوقت الذي سارعت فيه السلطات الصحية في العالم إلى تدقيق الفحص في المطارات والمنافذ في الدول، لمنع انتقال الفيروس إليها.

وكانت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية ذكرت أنها جهزت بالفعل 10 آلاف مجموعة من الملابس الواقية، بالإضافة إلى 50 ألف مجموعة من القفازات التي سيتم نقلها إلى ووهان، حسب موقع "تشاينا ديلي".

والجمعة، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجهود بكين في محاولة احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، مثنياً على "شفافيتها" في المعركة ضد الفيروس.

وكتب ترامب على تويتر أن "الصين تعمل بجد لاحتواء فيروس كورونا. الولايات المتحدة تقدر حقاً جهودها وشفافيتها"، معبراً عن قناعته بأن الأمور "ستسير على ما يرام".

وأضاف ترامب: "باسم الشعب الأمريكي أريد بشكل خاص أن أشكر الرئيس الصيني شي جين بينغ".