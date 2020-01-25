لجنة تنسيق المظاهرات بالعراق تشجب قرار الصدر بالانسحاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

هاجمت اللجنة التنسيقية للتظاهرات في العراق، اليوم السبت، موقف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بسحب أنصاره من ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات ووصفته "بالخزي والخيانة". وذكر بيان للجنة المركزية العليا لتنسيقيات احتجاجات العراق أن "مقتدى يغدر بالأحرار". وأضاف "لم نخرج بفتوى دينية، ولم نخرج بتغريدة صدرية، فلا يراهن مقتدى وأنصاره على نفاد صبرنا ونهاية ثورتنا". وجاء في البيان نحن "باقون في الساحات حتى تحقيق أهداف الثورة، ولن نخذل دماء الشهداء ولن يكونوا ورقة على طاولة المتاجرة السياسة كما فعل الصدر". وذكر البيان أن "ما فعله هو خزي وخيانة للثوار وسيكون ثمنه رئاسة الحكومة القادمة كما وعدته إيران". وكان الصدر أعطى الأوامر لأنصاره بمغادرة ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات مما سهل على القوات العراقية اقتحام ساحات التظاهر وإحراق خيم الاعتصام وتفريق المتظاهرين واعتقال عدد منهم.

