بريطانيا تبحث عن مئات الأشخاص وصلوا من ووهان الصينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

تتعاون السلطات الصحية البريطانية مع شرطة الهجرة من أجل تحديد موقع ألفي شخص وصلوا المملكة المتحدة من مدينة ووهان الصينية حيث بدأ انتشار فيروس كورونا الجديد، خلال الأسابيع الأخيرة. وأكدت وزارة الصحة البريطانية اليوم السبت أن السلطات تبحث عن "أكبر عدد ممكن من المسافرين" بهدف فحص حالتهم الصحية. وأوضح المستشار الطبي بالصحة الايرلندية، مايكل ماكبرايد لوسائل الإعلام أن السلطات استعانت بعناصر من شرطة الهجرة لتحديد مواقع المسافرين في أقرب وقت ممكن. وحتى الآن لم يتم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، لكن الحكومة لا تستبعد هذا الاحتمال لكنها أوضحت في نفس الوقت أن نسبة الخطر "منخفضة". ومن جانبه، أشار المستشار الطبي للصحة في إنجلترا، كريس ويتي، إلى أن الفحوصات التي خضع لها 14 شخصاً للاشتباه في إصابتهم بالفيروس، جاءت سلبية. وقال ويتي أن هناك "احتمالية" لرصد حالات في بريطانيا، بعد تلك التي أعلنت في فرنسا -الأولى في أوروبا-، وأكثر من ألف و200 حالة في الصين حيث توفي 41 شخصاً. وعقدت الحكومة البريطانية اجتماعاً طارئاً أمس الجمعة برئاسة وزير الصحة مات هانكوك بحضور وزراء آخرين، لتقييم الخطوات التي ينبغي اتخاذها في هذا الصدد. ودشنت السلطات في المملكة المتحدة منذ أيام منطقة خاصة بمطار هيثرو يجب أن يمر من خلالها الركاب القادمون من مدينة ووهان الصينية التي ظهر بها الوباء، وذلك كإجراء احترازي. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل مشكلات في التنفس وحمى وسعال.

