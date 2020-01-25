شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا ستجلي مواطنيها من مدينة ووهان الصينية غداً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020 ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم السبت أن الولايات المتحدة ترتب لرحلة جوية عارضة غداً الأحد لإعادة المواطنين والدبلوماسيين الأمريكيين من مدينة ووهان الصينية وهي مركز تفشي فيروس كورونا الجديد. ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على العملية قوله إن "الطائرة، التي ستقل نحو 230 شخصاً، ستعيد دبلوماسيين من القنصلية الأمريكية وأيضاً مواطنين أمريكيين وعائلاتهم". وأفادت الصحيفة أن "واشنطن حصلت على موافقة على العملية من وزارة الخارجية الصينية ووكالات حكومية أخرى بعد مفاوضات في الأيام القليلة الماضية". وأضافت، أن "الولايات المتحدة تعتزم أيضاً إغلاق قنصليتها في ووهان بشكل مؤقت".





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