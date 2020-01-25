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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تراجع إنتاج النفط الليبي إلى 320 الف برميل يومياً بسبب إغلاق الحقول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم السبت، تراجع الإنتاج إلى 320 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ1.2 مليون برميل، قبل إغلاق موانئ وحقول في شرق وجنوب البلاد.
وبحسب رويترز، أشارت البيانات الصادرة عن المؤسسة التي تدير كافة حقول البلاد النفطية، إلى خسارة 880 مليونا يوميًا منذ إغلاق الحقول في منتصف الشهر الجاري.
وأضافت المؤسسة أن الخسائر المالية الناجمة عن عملية الإغلاق بلغت 256.6 مليون دولار حتى يوم 23 يناير/كانون الثاني.
ويطالب أعيان وقبائل المنطقة الشرقية بالتقسيم العادل للثروة، مقابل إعادة فتح الحقول النفطية في عموم ليبيا.
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