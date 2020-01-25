’’فوتوشوب وعلاقات جنسية‘‘.. 5 فنانين شوهوا 25 يناير

كتب: ضياء السقا

يوافق اليوم السبت، الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير المجيدة، التي اندلعت من ميدان التحرير، وكان شعارها "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، وانتقلت إلى كل ميادين مصر، للمطالبة برحيل نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويرصد في هذا التقرير، أبرز الفنانين الذين هاجمهوا 25 يناير.

1- سماح أنور

الفنانة سماح أنور، وضعها الثور في القائمة السوداء، بعد أن هاجمتهم بشدة، ورفضت استمرارهم بميدان التحرير.

وقالت في مداخلة شهيرة مع التليفزيون المصري: "حكمي أنا الشخصي، إن مفيش مشكلة أن حد يولع فيهم.. هما يعنى كام ألف احرقوهم"

2- غادة عبد الرازق

هاجمت الفنانة غادة عبد الرازق ثورة يناير، ووصفتها بأنها مؤامرة لإسقاط مصر.

وقالت في مداخلة قناة العربية إن المظاهرات المناهضة للرئيس مبارك، ستقود البلاد إلى كارثة، والثوار لا يتجاوزون 4 آلاف متظاهر، ولا يعبرون عن 85 مليون مصري، بل يعبروا عن أنفسهم فقط.

3- حسن يوسف

اتهم الفنان حسن يوسف الثوار بتلقي أموال ووجبات كنتاكي -حسب تعبيره-، ووصف المتظاهرين بأنهم "مغيبين".

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وقال في مداخلة مع التليفزيون المصري: "في مؤامرة على مصر، وإسرائيل تعمل على تخريب الجبهة الداخلية بالتعاون مع عدد من الدول الغربية، والمتظاهرين ناسيين كل ده وقاعدين في الباي باي".

4- عمرو مصطفى

يعتبر الفنان عمرو مصطفى من أشد المعارضين لثورة يناير منذ بدايتها.

وهاجم الملحن الثورة واصفا إياها بأنها مؤامرة من دول أجنبية مختلفة بزعامة أمريكا، ونكسة على مصر.

وكان له تصريح شهير بأن أعداد المتظاهرين في ميدان التحرير "فوتوشوب".

5- طلعت زكريا

يعتبر الفنان طلعت زكريا من أشد المعارضين لـ25 يناير، حيث أساء إلى الثوار المتواجدين في ميدان التحرير، وروج الشائعات حولهم.

وقال زكريا في تصريحات للإعلامي أحمد شوبير بقناة "مودرن كورة": "ما يدور في ميدان التحرير دلوقتي طبل وزمر ورقص وبنات وشباب ومخدرات وعلاقات جنسية كاملة".

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