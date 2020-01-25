المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات حذّر من الحسابات الوهمية التي تحمل إسم الوزير

حذر المكتب الإعلامي لوزير ​الاتصالات​ ​طلال حواط​، "الزملاء الإعلاميين من وجود حسابات وهمية تنتحل صفة الوزير وتقوم بنشر ​أخبار​ وتصريحات مزيفة لا أساس لها". وأكد أن "الوزير لا يملك سوى حسابه على موقع ​تويتر​، وعليه أي خبر لا يصدر من الحساب الرسمي للوزير أو الوزارة عار من ​الصحة​".

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