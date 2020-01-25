إنهيار صخري يقطع طريق عزقي ـ عيون السمك في الضنية

تسببت الصخور والأتربة التي انهارت ليل أمس على الطريق المؤدية من بلدة عزقي ـ الضنية إلى بلدة الروضة وبحيرة عيون السمك المجاورتين إلى قطعها، من غير أن تتسبب بوقوع أي أضرار.
ودفع الإنهيار الذي نتج عن تشبع التربة بمياه الأمطار الغزيرة التي هطلت في المنطقة خلال الأيام السابقة، وهو الثاني على الطريق بعد انهيار سابق شهدته يوم الأربعاء الماضي، برئيس بلدية عزقي عبد الكريم علي إلى الإستعانة بالشركة المتعهدة التي نفذت مشروع الطريق قبل مدة، من أجل رفع الركام من وسط الطريق تمهيدا لإعادة فتحها.
وأوضح علي أن "الصخور التي انهارت وسط الطريق كبيرة جدا، ولا يمكننا كبلدية صغيرة معالجة هذه المشكلة، فاستعنا بآليات الشركة المتعهدة"، مرجحا أن "لا تحصل إنهيارات جديدة في الموقع ذاته".
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