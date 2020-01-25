أفادت معلومات صحافية بأن عددا من المحتجين انطلق حوالى الثالثة من ساحة النور بمسيرة عنوانها "الغليان"، بدعوة من مجموعات ناشطة "لمناسبة مئوية 17 تشرين الأول". وارتدى المحتجون الملابس الداكنة، "حدادا على ضمير الطبقة السياسية".
وبدأت المسيرة جولتها في شوارع المدينة، وردد المحتجون هتافات تعلن "عدم إعطاء الثقة لحكومة المحاصصة".
كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة بعنوان "الغليان" لمناسبة مئوية 17 تشرين الأول في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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