مسيرة بعنوان "الغليان" لمناسبة مئوية 17 تشرين الأول في طرابلس

أفادت معلومات صحافية بأن عددا من المحتجين انطلق حوالى الثالثة من ​ساحة النور​ بمسيرة عنوانها "الغليان"، بدعوة من مجموعات ناشطة "لمناسبة مئوية 17 تشرين الأول". وارتدى المحتجون الملابس الداكنة، "حدادا على ضمير الطبقة السياسية".

وبدأت المسيرة جولتها في شوارع المدينة، وردد المحتجون هتافات تعلن "عدم إعطاء الثقة لحكومة المحاصصة".