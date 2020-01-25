أردوغان تفقد المنطقة المنكوبة بالزلزال شرق تركيا

وصل الرئيس التركي، ​رجب طيب أردوغان​، إلى ولاية ألازيغ المنكوبة جراء ​زلزال​ قوي ضرب شرق البلاد وأسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل. واطلع أردوغان على حجم الأضرار وسير عمليات البحث والإنقاذ والأنشطة الإغاثية.

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