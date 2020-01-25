كرم دعا دياب لطلب سحب الموازنة: الموافقة عليها يعني فشل الحكومة

أكد النائب السابق ​فادي كرم​، في حديث تلفزيوني، أن تكتل "الجمهورية القوية" لن يمنح الحكومة الثقة في ​المجلس النيابي​، مشيراً إلى أن مطلب حزب "القوات اللبنانية" كان تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين.

وشدد كرم على أن حكومة التكنوقراط السياسية لا تكفي شروط إنقاذ لبنان، وإلا لكانت الحكومات السابقة نجحت في ذلك، مؤكداً أنه من بين الوزراء أشخاص جيدون، لكنه رأى أنهم سيكونون مظلومين لأنهم لن يستطيعوا تحقيق ما يهتفون له.

واعتبر كرم أن الإختبار الأول أمام ​حكومة حسان دياب​ سيكون يوم الاثنين المقبل، من خلال طلب سحب ​الموازنة العامة​ التي أعدتها الحكومة السابقة، لأن الموازنة تعني هوية لبنان في العام 2020، لافتاً إلى أنه في حال أقدم على ذلك رئيس الحكومة سيكسب الشارع.

ورأى كرم أن موافقة الحكومة الحالية على موازنة لم تعمل عليها ولم تفذلكها، بل عملت عليها الحكومة السابقة "الفاشلة المرفوضة والساقطة"، يعني أنها حكماً لن تنجح بعملها.