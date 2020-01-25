السلطات الصينية تعلق الرحلات المنظمة من وإلى الصين بسبب وباء كورونا

أعلنت الحكومة الصينية تعليق الرحلات المنظمة من وإلى الصين ردا على تفشي وباء كورونا الذي أسفر عن وفاة 41 شخصا في البلاد وتسجيل حالات في عدة قارات كما أعلن التلفزيون الصيني السبت.
وبحسب التلفزيون العان فأنه اعتبارا من الإثنين لن تتمكن وكالات السفر الصينية من بيع حجوزات في الفنادق ورحلات منظمة.
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