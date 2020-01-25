السلطات الصينية تعلق الرحلات المنظمة من وإلى الصين بسبب وباء كورونا

أعلنت الحكومة ​الصين​ية تعليق الرحلات المنظمة من وإلى الصين ردا على تفشي وباء كورونا الذي أسفر عن وفاة 41 شخصا في البلاد وتسجيل ​حالات​ في عدة قارات كما أعلن التلفزيون الصيني السبت.

وبحسب التلفزيون العان فأنه اعتبارا من الإثنين لن تتمكن وكالات السفر الصينية من بيع حجوزات في ​الفنادق​ ورحلات منظمة.