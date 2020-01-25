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السلطات الصينية تعلق الرحلات المنظمة من وإلى الصين بسبب وباء كورونا

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أعلنت الحكومة ​الصين​ية تعليق الرحلات المنظمة من وإلى الصين ردا على تفشي وباء كورونا الذي أسفر عن وفاة 41 شخصا في البلاد وتسجيل ​حالات​ في عدة قارات كما أعلن التلفزيون الصيني السبت.

وبحسب التلفزيون العان فأنه اعتبارا من الإثنين لن تتمكن وكالات السفر الصينية من بيع حجوزات في ​الفنادق​ ورحلات منظمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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