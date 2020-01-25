وزير الخارجية الإماراتي: نقف مع الإنسانية في رفضها للعنصرية والتطرف

تطرق وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إلى المحرقة ​النازية​ لليهود إبان الحرب ​العالم​ية الثانية، وبالتزامن مع الفعاليات الرسمية المقامة في مختلف أنحاء العالم لتكريم ذكرى ملايين ​اليهود​ الذين راحوا ضحية الهولوكوست، أشار في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في ذكرى المحرقة النازية نقف مع الإنسانية في رفضها للعنصرية والكراهية و​التطرف​، نتذكر معا الأرواح التي أزهقت كي لا تتكرر هذه الجرائم ضد البشرية".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، حضر زعماء عشرات الدول منتدى أقيم في ​إسرائيل​ بمناسبة الذكرى الـ75 لتحرير أسوأ معسكر إبادة نازي، أوشفيتز بيركينو، بأيدي جنود ​الجيش​ الأحمر السوفيتي.