وزير الخارجية الإماراتي: نقف مع الإنسانية في رفضها للعنصرية والتطرف

تطرق وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إلى المحرقة النازية لليهود إبان الحرب العالمية الثانية، وبالتزامن مع الفعاليات الرسمية المقامة في مختلف أنحاء العالم لتكريم ذكرى ملايين اليهود الذين راحوا ضحية الهولوكوست، أشار في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في ذكرى المحرقة النازية نقف مع الإنسانية في رفضها للعنصرية والكراهية والتطرف، نتذكر معا الأرواح التي أزهقت كي لا تتكرر هذه الجرائم ضد البشرية".
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، حضر زعماء عشرات الدول منتدى أقيم في إسرائيل بمناسبة الذكرى الـ75 لتحرير أسوأ معسكر إبادة نازي، أوشفيتز بيركينو، بأيدي جنود الجيش الأحمر السوفيتي.
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