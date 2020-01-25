ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي بالتعامل "غير القانوني وغير الإنساني" بحق مواطنيها من قبل حرس الحدود في الولايات المتحدة، وذلك بعدما أشارت وسائل إعلام أميركية إلى ترحيل طالب إيراني على الرغم من حيازته تأشيرة دخول.
ورأى موسوي أن "هذه الاجراءات عنصرية وغير مقبولة قانونيا وتتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان"، لافتا الى ان "حرس الحدود الأميركي يقوم باستجواب هؤلاء الأشخاص حول توجهاتهم السياسية والدينية ويقوم بالدخول الى حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية إيران تندد بترحيل الولايات المتحدة طالبا إيرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.