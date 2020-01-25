خارجية إيران تندد بترحيل الولايات المتحدة طالبا إيرانيا

ندد المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​ بالتعامل "غير القانوني وغير الإنساني" بحق مواطنيها من قبل حرس الحدود في ​الولايات المتحدة​، وذلك بعدما أشارت وسائل إعلام أميركية إلى ترحيل طالب إيراني على الرغم من حيازته تأشيرة دخول.

ورأى موسوي أن "هذه الاجراءات عنصرية وغير مقبولة قانونيا وتتعارض مع المواثيق الدولية ل​حقوق الانسان​"، لافتا الى ان "حرس الحدود الأميركي يقوم باستجواب هؤلاء الأشخاص حول توجهاتهم السياسية والدينية ويقوم بالدخول الى حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".