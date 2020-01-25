مقتل متظاهر وإصابة آخرين برصاص قوات الأمن بالناصرية مركز محافظة ذي قار

أفادت "​سكاي نيوز​" عن مقتل متظاهر وإصابة آخرين برصاص ​قوات الأمن​ في ​الناصرية​ مركز محافظة ​ذي قار​ العراقية. وكان محتجون قد حاولوا اغلاق الطرقات في المحافظة وتطورت الإحتجاجات إلى مواجهات بين الأمن والمحتجين.

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