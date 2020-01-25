إصابة 4 جنود أفغان بهجوم صاروخي على مروحيتهم العسكرية

تحدثت معلومات ​صحفية​ عن إصابة أربعة جنود باستهداف صاروخي ل​مروحية​ تابعة للجيش الأفغاني في ولاية ​هلمند​ جنوبي البلاد من دون إعلان أي جهة عن مسؤولية الحادث.

وقد نقلت قناة 1TV عن حاكم المقاطعة عمر زواك، أن الهجوم وقع عندما كانت المروحية على الأرض. بينما قال مصدر آخر للقناة، إن المروحية كانت تنقل إمدادات للجنود في المنطقة، وإن الصاروخ أصابها أثناء الهبوط.