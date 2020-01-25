سلطات ليبيا: تراجع الإنتاج 75 بالمئة عقب إغلاق الموانئ النفطية

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن تراجع الانتاج ​النفط​ي الليبي بمعدل 75 بالمئة، عقب إغلاق موانئ النفط الرئيسية ​شرق ليبيا​ الأسبوع الماضي.

وأكدت المؤسسة انه ابتداء من 18 كانون الثاني الجاري وحتى 23 منه، انخفض الإنتاج من 1,2 مليون برميل إلى 320 ألف برميل يوميا، ما يعني خسارة 899 ألف برميل في غضون أقل من أسبوع واحد، مشيرة الى أن "الفاقد التراكمي للإنتاج عن الفترة ذاتها بلغ 3,9 مليون برميل".

كما نوهت مؤسسة النفط إلى خسارة إجمالية نتيجة الإغلاق بلغت 256 مليون ​دولار​ في غضون 6 أيام.