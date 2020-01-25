كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن تراجع الانتاج النفطي الليبي بمعدل 75 بالمئة، عقب إغلاق موانئ النفط الرئيسية شرق ليبيا الأسبوع الماضي.
وأكدت المؤسسة انه ابتداء من 18 كانون الثاني الجاري وحتى 23 منه، انخفض الإنتاج من 1,2 مليون برميل إلى 320 ألف برميل يوميا، ما يعني خسارة 899 ألف برميل في غضون أقل من أسبوع واحد، مشيرة الى أن "الفاقد التراكمي للإنتاج عن الفترة ذاتها بلغ 3,9 مليون برميل".
كما نوهت مؤسسة النفط إلى خسارة إجمالية نتيجة الإغلاق بلغت 256 مليون دولار في غضون 6 أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات ليبيا: تراجع الإنتاج 75 بالمئة عقب إغلاق الموانئ النفطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.