الدفاع الروسية: حادث اعتراض القوات الأميركية لجنرال روسي في سوريا وقع منذ 14 شهرا

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أن "حادث اعتراض ​القوات الأميركية​ لجنرال روسي في ​مدينة منبج​ السورية وقع منذ 14 شهرا"، داعية "الولايات المتحدة لعدم تأجيج الوضع بشكل مصطنع". إضغط للمزيد

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