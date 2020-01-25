عبد الصمد: لجنة البيان الوزاري ستكثف إجتماعاتها الاسبوع المقبل

أعلنت وزيرة الإعلام ​منال عبد الصمد​، بعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية لصياغة ​البيان الوزاري​، أن اللجنة لا تزال تضع المسودة الأولى حول عدد من النقاط، مشيرة إلى أن اللجنة ستكثق إجتماعاتها الاسبوع المقبل للانتهاء من البيان.

ولفتت إلى أن رئيس الحكومة ​حسان دياب​ نوه بروحية أعضاء اللجنة وشدد على تكثيف العمل لإنجاز البيان بصيغته النهائية، كما استمعت اللجنة للمدير العام ل​وزارة المال​ بشأن الأوضاع المالية في البلاد.