أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري، أن اللجنة لا تزال تضع المسودة الأولى حول عدد من النقاط، مشيرة إلى أن اللجنة ستكثق إجتماعاتها الاسبوع المقبل للانتهاء من البيان.
ولفتت إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب نوه بروحية أعضاء اللجنة وشدد على تكثيف العمل لإنجاز البيان بصيغته النهائية، كما استمعت اللجنة للمدير العام لوزارة المال بشأن الأوضاع المالية في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الصمد: لجنة البيان الوزاري ستكثف إجتماعاتها الاسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.