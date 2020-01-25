رياض سلامة لخلف الحبتور: القانون بلبنان لا يسمح باللجوء للـ"HairCut"

أكد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ أنه "بإمكان ​المصارف اللبنانية​ أن تحوّل إلى خارج لبنان جميع الأموال التي تتلقاها من الخارج بعد 17 تشرين الثاني".

ورداً على سؤال السيد خلف أحمد الحبتور، أوضح أن ال​سياسة​ المعلنة لمصرف لبنان تهدف إلى منع إفلاس أي مصرف وبالتالي حماية المودعين، كما أنّ القانون في لبنان لا يسمح باللجوء إلى الـ"HairCut" لا سيما وأنّ أي عملية من هذا النوع ستتطلب قانونا من ​مجلس النواب​.

وأوضح أن مصرف لبنان يقوم بتوفير السيولة التي تحتاجها المصارف ب​الليرة اللبنانية​ كما وبالدولار، ولكن شرط عدم تحويل الدولارات التي يقرضها مصرف لبنان إلى الخارج.

وأضاف: "من هنا صعوبة قيام المصارف بتحويلات إلى الخارج للودائع الموجودة في دفاترها قبل 17 تشرين الثاني، غير أنه يمكن إنتقال هذه الودائع بحرية داخل لبنان".