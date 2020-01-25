قالت صحيفة "ليبريشن" المحلية إن مدينة شنغهاي الصينية أغلقت كل دور السينما خلال عطلات السنة القمرية الجديدة التي تستمر حتى 30 يناير.
وأدى تفشى فيروس كورونا الجديد في الصين إلى تأجيل عرض 7 أفلام صينية كان من المقرر عرضها لأول مرة خلال عطلات السنة القمرية في البلاد، التي تعد عادة أفضل أسبوع خلال العام في إيرادات السينما بالصين.
وأكدت الصين تسجيل 1287 حالة إصابة بالفيروس ووفاة 41 شخصا.
وبدأ الفيروس أصلا في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي بوسط الصين أواخر العام الماضي، وانتقل لمدن صينية أخرى من بينها بكين وشنغهاي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان.
المصدر: رويترز
كانت هذه تفاصيل خبر شنغهاي الصينية تغلق كل دور السينما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.