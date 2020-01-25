شكرا لقرائتكم خبر عن المطارات المصرية تحتفل بعيد الشرطة وتوزع الورود على المسافرين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المطارات المصرية اليوم السبت، احتفالات داخل صالات السفر والوصول بمناسبة عيد الشرطة الموافق 25 يناير، وحرصت سلطات المطارات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على تخصيص فرق من العلاقات العامة للاحتفال وتهنئة أفراد الشرطة البواسل بعيدهم، تقديراً وعرفاناً بمجهودهم وتضحياتهم لإرساء الأمن والأمان.

وقامت العلاقات العامة، والشرطة المصرية بالمطارات بتقديم الورود والهدايا التذكارية على الركاب بصالات السفر والوصول، وخلق أجواء احتفالية داخل الصالات.

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وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ونائبه الطيار منتصر مناع، تقدما بالتهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع رجال الشرطة الشرفاء، عيون الوطن الساهرة القائمين على حفظ الأمن والأمان وحماية المواطنين، بمناسبة عيد الشرطة الموافق ٢٥ يناير، فيما تقدم "وزير الطيران" بالشكر والتقدير لرجال الأمن العاملين بالمطارات المصرية على تعاونهم ودورهم البارز فى الحفاظ على أمن وسلامة المطارات، وتوجه بالتحية لأرواح شهداء الوطن الأبطال من رجال الشرطة الأبرار، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته.

وتحتفل وزارة الطيران المدني، في يوم السادس والعشرين من يناير كل عام بعيد الطيران المدني المصري، حيث نجاح وصول أول رحلة طيران لـ "الطيار المصري محمد صدقي" قادمة خارج القطر المصري، كان قد اشتراها بماله الخاص، متحديا كل المعوقات التى وضعها الاحتلال الانجليزي آنذاك لإجهاض تلك الإرادة المصرية، ليسطر بوصولها بداية عصر جديد في تاريخ الطيران المدني.