شكرا لقرائتكم خبر عن قمع وتكميم أفواه وانتهاكات.. رفض دولى لتشريع العقوبات الجديد فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع "مباشر قطر" فى تقرير له بالفيديو يكشف عن حالة الخوف والتنكيل المستمر الذى يتعرض له الشعب القطرى، فى ظل تعديلات قانون العقوبات التى يقوم بها نظام تميم بن حمد، والتى يسعى بها النظام القطرى لتكميم أفواه أبناء الشعب القطرى، ضمن سلسلة قوانين الحد من حرية التعبير.

وأضاف التقرير، أن النظام القطرى يعتمد على القمع وتكميم الأفواه والتنكيل هى كلها ممارسات يقوم بها تميم من أجل الحفاظ على نظامه وعرشه من الذين يعارضون سياساته، والتى كان أخرها تعديلات قانون العقوبات، هو يعد انتهاك صارخ على هذا التشريع.

وتابع التقرير أن هذا التشريع تراجع مقلق على الأوضاع فى قطر، وانتهاك للقوانين الدولية، وهو ما رفضه عدد من المنظمات الدولية، لما فيه من انتهاكات وتنكيل، ورغم كل هذا الرفض إلا أن نظام قطر لا يزال يناقش هذا القانون تمهيدا لتمريره خلال الأيام الجارية.

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كانت منظمة العفو الدولية، أكد أن القانون الجديد الذى صدر فى قطر ويجرم نشر بيانات أو تصريحات بزعم أنها "كاذبة أو مغرضة"، قد يؤدى إلى "الحد بشكل كبير من حرية التعبير".

ونصت إضافة على قانون العقوبات القطرى نشرت أمس الأحد، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التى لا تزيد على 100 ألف ريـال (27 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى طرق العلانية فى الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إثارة الرأى العام أو زعزعة الثقة فى أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعى للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة".