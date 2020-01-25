شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية: نظام أردوغان انتهى إلى الأبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن عبد اللطيف شانار، النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، هجوما كبيرا على الرئيس التركي أردوغان ونظامه الحاكم في تركيا، واصفا أنه نظام قد انتهى حكمه إلى الأبد.

وأضاف النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض في فيديو له بثه موقع تركيا الآن قائلا: "من الآن وصاعدًا لن يتخطى أردوغان نسبة «50 + 1» في أي انتخابات حتى مع التحالفات التى يعقدها، ولقد انتهت فترة السلطة الحاكمة المنتخبة مع نظام الحكم هذا؟، نعم، مع نظام الحكم هذا، انتهت فترة السلطة الحاكمة المنتخبة، والآن أنا أعتقد أنه يفكر بطريقة تشاؤمية، ويا ترى هل سيلغي الانتخابات؟".

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وقال محمد ربيع، الباحث المتخصص في الشأن التركى، في تصريح سابق له، إن الأزمات الداخلية التى تشهدها تركيا، ترجع بسبب السياسات الذى يسير عليه أردوغان، وفشله في حل المشاكل الداخلية، مما زاد حدة الغضب عليه من أبناء الشعب التركى، إضافة إلى أن الأزمات زادت خلال الأيام الماضية بسبب التدخل العسكرى في سوريا وليبيا، وهو ما تسبب في حالة غضب داخلي، خاصة في ظل رفض المعارضة التركية لكل الخطوات التى يقوم بها أردوغان بل وأصبح يغرق فيها تركيا الآن، لافتا أن المعارضة التركية تبحث الآن استعداداها وتكثيف تواجدها في الشارع التركى للدفع بمرشح رئاسي خلال الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن الفترة المقبلة سيكون هناك توحيد في قوى المعارضة، وذلك لمواجهة أردوغان بل والقضاء على نظامه بالكامل المتمثل في حزب العدالة والتنمية الحاكم .