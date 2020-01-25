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شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يفتتح معرضاً للملابس الشتوية المخفضة بالظاهر.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة القاهرة، معرضاً لبيع الملابس الشتوية، بأسعار مخفضة، للأسر الأكثر احتياجاً، بمنطقة السكاكيني الظاهر، وذلك لمكافحة ومواجهة جشع التجار، وتفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة لشعب عظيم، وتحت رعاية النائب محمد ماهر أمين الحزب بالمحافظة، والنائب إيهاب العمدة أمين التنظيم بالمحافظة.
وأكد النائب محمد ماهر، أمين الحزب بالمحافظة، على أن هذه الفاعليات ستتواصل على مدار الشهر الحالي بالتوازي مع الفاعليات المتعددة في جميع الاقسام، والتي تهدف إلى مشاركة اهالينا في حقهم في حياة كريمة.
ومن جانبه، أضاف النائب إيهاب العمدة امين التنظيم بالمحافظة، أن هذا المعرض يأتي في إطار المشاركة المجتمعية لكل القادرين من أعضاء الحزب للأهالي المحتاجين، مع استمرارية الحملات التي يطلقها الحزب حتى تحقق اهدافها بالكامل.
وفى نفس السياق، قال فواد القاضى أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، أن المعرض يأتي إيماناً بدور الحزب في رفع الأعباء عن المواطن المصري، ومواجهة لجشع التجار، مشيرا إلى أن المعرض سيستمر لعدة ايّام.
وأضاف "القاضي"، أن المعرض يساهم بشكل مباشر في مساندة المواطن البسيط، مشيرا إلي أن المعرض مجهز داخل محافظة القاهرة تسهيلًا على الزائرين.
يواصل فعاليات القوافل الطبية المجانية للعيون في مركز أطفيح
كما واصل حزب مستقبل وطن، في محافظة الجيزة، تنظيم فعاليات القافلة الطبية للكشف على مرضى العيون بالمجان، بالتعاون مع نظارات أوربت، في مركز أطفيح، وذلك تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة لشعب عظيم، وتحت رعاية عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة.
وقامت القافلة الطبية، بتوقيع الكشف على 79 حالة وتحويل 9 حالات للعمليات، بالإضافة لتوفير وسائل المواصلات مجانا، وذلك في إطار المبادرات والفعاليات التي يقوم بها الحزب في جميع المحافظات.
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