ميناء دمياط يستقبل 6 سفن بضائع وحاويات

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، استمرار حركة الملاحة والتداول التجاري، اليوم السبت، تزامنا مع الاستقرار النسبي في حالة الطقس، إذ استقبلت الأرصفة سفينتي حاويات و4 للبضائع.

وغادرت سفينتا حاويات و6 للبضائع، ووصل إجمالي عدد الموجودة بالميناء 25 سفينة، في الوقت الذي شملت فيه حركة الصادر 4522 طن فوسفات و12996 طن ملح، بحسب بيان المركز الإعلامي.

كما تضمنت الحركة 5518 طن يوريا و3800 طن أسمنت و2931 طن سلفات أمونيوم و3200 طن زيت.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 58061 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 147267 طنا.