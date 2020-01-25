بالصور- ضبط 300 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

ضبطت مديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، شخصًا أثناء قيامه بتجميع 300 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

جرى التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني محافظ الإقليم على الرقابة والتفتيش الدوري على الأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية من خلال حملات مفاجئة سواء على المخابز البلدية أو الأسواق والمنشآت التجارية، لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين.