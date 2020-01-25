بالصور.. رجال الشرطة يوزعون الورود والحلوى على المواطنين في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
وزعت قيادات في مديرية أمن كفر الشيخ، اليوم السبت، الورود، وكتيبات عن مديرية الأمن، والتعريف بدور الشرطة، ونبذة عن الاحتفالات بعيدها، على المواطنين وقائدي السيارات، بميدان النصر شرق مدينة كفر الشيخ، وذلك في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة.
كما شهدت ساحات أقسام شرطية، بمدن ومراكز المحافظة، توزيع رجال الشرطة، الورود والحلوى على المواطنين من المارة، احتفالا بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة.
وفي السياق تواجد عدد من رجال الأمن، في الميادين بمدن ومراكز المحافظة، لتفقد الحالة الأمنية.
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