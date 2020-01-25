مستشار مفتي الجمهورية: مشاركة دار الإفتاء في معرض الكتاب لنشر الوسطية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم إن مشاركة دار الإفتاء في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 هذا العام تأتي انطلاقًا من استراتيجيتها التي تسعى لمواكبة هموم العالم الإسلامي وقضاياه ونشر الوسطية وصحيح الإسلام، ومواجهة الفكر المتطرف وتجديد الخطاب الديني وتنقيته من الأفكار المتشددة وتصحيح المفاهيم وفضح حقيقة التطرف الديني، وتسليط الضوء على مختلف الإشكاليات الدينية المعاصرة في محاولة لضبط الوعي إزاء قضايا المسلمين.

وأضاف نجم، في تصريحات اليوم، إن جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يحتوي على مجموعة من الإصدارات والموسوعات المتنوعة التي تثري حقل الإفتاء وترسخ الفهم الحقيقي للإسلام بمنهجه الوسطي المعتدل ومواجهة الفكر المتطرف، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وشهد جناح دار الإفتاء المصرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 ، إقبالًا كبيرًا من رواد المعرض، حيث حرص كثير من رواد الجناح وجمهور المعرض على اقتناء العديد من الإصدارات والموسوعات المهمة، التي يعرضها جناح دار الإفتاء بالمعرض.

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وأشار مستشار مفتي الجمهورية، إلى أن جناح دار الإفتاء في صالة ٤ جناح B59، ويضم كافة إصدارات الدار من الموسوعات والكتب والمجلات العلمية التي صدرت عنها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن طرح العديد من المؤلفات حول القضايا الكبرى التي يستغلها المتطرفون والمتشددون، حيث أسهم في وضعها كبار علماء دار الإفتاء والأزهر الشريف.

ونوه بأن معرض القاهرة للكتاب يعد فرصة كبيرة للتواصل مع الجماهير عبر إصدارات الدار المتنوعة التي تقدم للقارئ صحيح الدين من خلال الكتب والموسوعات التي أصدرتها الدار، وتتناول الكثير من القضايا والموضوعات المهمة التي تشغل أذهان الناس في مختلف المجالات والبلدان ، كما يستطيع رواد جناح الدار أيضًا اقتناء مجلة دار الإفتاء المصرية، ومجلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

من جانبه أوضح محمد فايد مدير إدارة الإصدارات بدار الإفتاء أن جناح دار الإفتاء في معرض القاهرة الدولي للكتاب يضم العديد من الإصدارات والموسوعات المهمة، مشيرًا إلى أسماء عدد من إصدارات الدار التي تطرح في المعرض هذا العام، من بينها: "موسوعة الفتاوى الإسلامية" و"موسوعة الفتاوى المؤصلة"، إلى جانب طرح "موسوعة الأعمال الكاملة" للدكتور إبراهيم عبدالحميد، وكذلك "موسوعة دليل المسلمين إلى تفنيد أفكار المتطرفين" و"المرجع العالم للمؤسسات الإفتائية"، و"موسوعة دليل الأسرة المسلمة" ، و"كتاب فقه الجندية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية"، وكتاب "مسيرة الفتوى في الديار المصرية"، وكتاب "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين"، فضلًا عن طرح أبحاث الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وأسطوانة موسوعة الفتاوى الإسلامية.