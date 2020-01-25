"غرفة الإسكندرية" تطلق برنامج تدريب المصدرين على فنون التفاوض التجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أعلنت الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم السبت، بدء فعاليات برنامج تدريب المصدرين العاملين حديثًا بالمجال، بهدف إمداد المتدربين بالخبرات العلمية والعملية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وفقًا لأحدث الدراسات المتعلقة بأسواق العمل.

وقال أحمد حسن النائب الأول لرئيس غرفة التجارة بالإسكندرية، إن البرنامج الذي أعدته الغرفة سيعمل على تأهيل المصدرين الجدد لاكتساب خبرات في فنون التفاوض التجاري، وإدارة المشروعات، وكذلك التعامل مع أسواق الإنترنت، وميادين التجارة الدولية، وذلك بما يخدم المنتج المصري من ناحية الجودة والتسويق.

وقال نبيل بدوي مستشار الغرفة التجارية لشئون الصناعة وريادة الأعمال، إن فكرة برنامج "المصدرين الجدد" تقوم على الدمج ما بين نظام التدريب العملي والنظري وفق توجيهات منظمة التجارة العالمية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وما نصت عليه الاتفاقيات الدولية في مجال الاستيراد والتصدير.

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وأوضح "بدوي" أن البرنامج موجه للمهتمين بمواكبة التقدم التكنولوجي لعمليات الاستيراد والتصدير من خلال الإنترنت، وكذلك لأصحاب الشركات والمصانع والمعارض ومكاتب الاستيراد والتصدير والمستخلصين الجمركيين وشركات الشحن والنقل الدولي من أعضاء ومنتسبي غرفة تجارية الإسكندرية، فضلا عن المهتمين بالاستيراد والتصدير الآمن، والراغبين في احتراف آليات البيع والشراء من خلال شبكة الانترنت.

من جانبه أوضح أحمد صقر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن البرنامج التدريبي سيتيح فرص عمل لشباب المحافظة، لافتا إلى حرص المجلس على اختيار مواقع مميزة في التكنولوجيا الجديدة والتسويق الالكتروني.

وأكد صقر ضرورة إلمام المصدر بخبرات متعددة في هذا المجال وأن يكون له قاعدة كبيرة من العملاء والبيانات بجانب معرفته بالأسواق المستهدفة ليستطيع العمل وذلك لضمان قيمة البضائع المصدرة، فضلا عن ضرورة أن يكون له دور في تحقيق أعلى مردود اقتصادي لصالح السوق المصري بما يسمى الاقتصاد الإيجابي.