قوات الأمن العراقية تتقدم صوب ساحة التحرير ببغداد وصدامات مع المحتجين

أفاد مراسلنا، اليوم السبت، بأن القوات الأمنية العراقية تطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز، في الطريق الرابط ما بين ساحة الخلاني ومدخل ساحة التحرير في بغداد، حيث يتظاهر آلاف العراقيين، وفقاً لروسيا اليوم.

وأشار المراسل إلى حصول احتكاكات متقطعة بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ساحة الخلاني.

من جهتها، نقلت "رويترز" عن شهود أن قوات الأمن العراقية تقدمت صوب ساحة التحرير مقر الاعتصام الرئيسي في بغداد، اليوم السبت، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي على المحتجين، فيما لم ترد على الفور

أنباء عن وقوع إصابات.

وكان مراسلنا أفاد بأن صدامات جرت في المساحات القريبة من ساحة التحرير وسط بغداد أدت إلى إصابة 7 أشخاص.

وقال إن "القوات الأمنية بدأت برفع الجدران الإسمنتية من ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير، وعلى إثر ذلك حدثت صدامات بينها والمحتجين".

وأضاف أن "أصوات الرصاص الحي سمعت في ساحة الخلاني".

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق، فتح طريق

محمد القاسم السريع الذي شهد خلال الأيام الماضية صدامات كبيرة بين المحتجين والقوات الأمنية، كما فتحت عدة ساحات كانت مغلقة.

وذكر بيان للقيادة أن "طريق محمد القاسم مفتوح ويجري الآن تنظيف ساحة الطيران وشارع النضال وساحة قرطبة لإعادة افتتاحها أمام حركة العجلات بشكل دائم".

وأضاف "تم افتتاح ساحة الطيران وساحة قرطبة أمام حركة العجلات بشكل كامل، فضلا عن افتتاح جسر الأحرار أمام حركة العجلات بشكل كامل، على أن تفتح (ساحات) السنك والخلاني والرشيد أمام حركة العجلات بعد قليل".

يذكر أن مراسل RT أفاد الليلة الماضية بمقتل 4 متظاهرين وإصابة العشرات خلال صدامات بينهم وقوات الأمن على جسر محمد القاسم في بغداد.