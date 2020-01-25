القوات الأمريكية توسع قاعدة عسكرية في الشمال السوري

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" نقلا عن مصادر "موثوقة" أن القوات الأمريكية تعمل على توسيع قاعدة "تل بيدر" بريف القامشلي شمالي الحسكة، بغية نقل قوات إليها من قواعدها المجاورة.

وقال "المرصد السوري" إنه رصد الخميس تمركز قوات أمريكية على الطريق الدولي M4 عند مدخل قرية بور سعيد بالقرب من مفرق حطين الواصل بين عامودا ومدينة الحسكة، وذلك لمنع الدوريات الروسية

من التجول والتحرك على الطريق، حسب المصدر.

وأضاف "المرصد" أن دورية روسية دخلت قرية عين ديوار وسلكت طريق معبر سيمالكا برفقة إحدى سيارات "قوات سوريا الديمقراطية"، في الوقت الذي قامت فيه مدرعات أمريكية بالوقوف عند مدخل بلدة جل آغا بانتظار مرور العسكريين الروس.

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يتزامن ذلك مع استمرار القوات الروسية في

توسيع انتشارها في شمال شرق سوريا، وسط ما وصفه "المرصد" بأنه تواصل "كبير ومتصاعد" للتوتر" بين القوات الأمريكية والروسية في تلك المنطقة.

وفي وقت سابق ادعى "المرصد" وقوع اشتباك بالأيدي بين عسكريين روس وأمريكيين شمال سوريا نهاية الشهر الماضي، غير أن وزارة الدفاع الروسية كذبت هذه المزاعم.

من جانبه، فند متحدث باسم البنتاغون أمس الجمعة تقارير حول إطلاق نار بين عسكريين روس وأمريكيين في سوريا، مؤكدا حرص العسكريين الأمريكيين على إبقاء الاتصال مع نظرائهم الروس تجنبا لوقوع اشتباكات بين الجانبين.