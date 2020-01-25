الرئيس الصيني: البلاد تواجه وضعًا خطيرًا بسبب فيروس كورونا

عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت، اجتماعا لمكتبه السياسي بشأن تدابير مكافحة انتشار فيروس "كورونا" في البلاد، وفقاً لروسيا اليوم.

قال الرئيس الصيني خلال الاجتماع الذي عقد خلال عطلة السنة القمرية الجديدة إن البلاد تواجه "وضعا خطيرًا" حيث أن فيروس كورونا "ينتشر بشكل سريع".

وذكر تقرير التلفزيون الرسمي أنه سيتم تركيز الموارد والمتخصصين في مستشفيات محددة لعلاج الحالات الشديدة مع عدم تأجيل العلاج بسبب التكلفة كما سيتم ضمان توفير الإمدادات لإقليم

هوبي وعاصمته ووهان.

وقال التلفزيون إن المعلومات الخاصة بانتشار الفيروس يجب أن تكون دقيقة وفورية وواضحة.

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وأعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم، تسجيل 1287 حالة إصابة مؤكدة في عموم البلاد بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، بينها 237 إصابة في حالة حرجة.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أن تفشي الإصابة بفيروس "كورونا" أدى إلى 41 حالة وفاة، بينها 39 حالة في مقاطعة

هوبي بوسط الصين وحالة واحدة في مقاطعة خبي بشمالي الصين وحالة واحدة أخرى في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرقي الصين.

كما تم تسجيل 1965 حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة أن تفشي الوباء امتد إلى مقاطعة تشينغهاي، ليرتفع عدد المناطق المتأثرة على مستوى المقاطعات بالصين إلى 30.

إضافة إلى ذلك، تم تسجيل 10 إصابات مؤكدة في هونغ كونغ وماكاو وتايوان.

كما تم تسجيل 4 حالات إصابة مؤكدة في تايلاند، 3 إصابات في اليابان، إصابتين في كوريا الجنوبية، إصابتين في الولايات المتحدة، إصابتين في فيتنام، 3 إصابات في سنغافورة، إصابتين في فرنسا، وإصابة واحدة في نيبال.