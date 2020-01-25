الاحتلال يبعد خطيب الأقصى وإصابات في القدس

سلمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية الفلسطينية العليا خطيب المسجد الأقصى قراراً يقضي بإبعاده عن " الأقصى" لمدة 4 أشهر.

وأوضح الشيخ عكرمة صبري أن قوات الاحتلال اقتحمت منزله الثانية فجراً و سلمته قراراً يقضي بإبعاده عن الأقصى لمدة 4 أشهر واستدعته للحضور يوم غد للتحقيق مجدداً في مركز شرطة القشلة بالبلدة القديمة.

وقال الشيخ عكرمة صبري: "إن هذه تصرفات انتقامية هدفها تكميم الأفواه فهم لا يريدون أي شخص يعترض على تصرفاتهم في الأقصى المبارك وهي ضمن المحاولات للهيمنة على الأقصى".

وقد كسر الشيخ صبري أمس قرار إبعاده عن الأقصى و أدى صلاة الظهر فيه.

على صعيد متصل، أصيب 23 مواطناً فلسطينياً على الأقل فجر اليوم عقب قمع الاحتلال لمسيرة شارك بها المئات لمطالبة شرطة الاحتلال بالتدخل الجدي لكشف مصير الطفل قصي أبو أرميلة، 8 سنوات، والذي اختفت آثاره في بيت حنينا عصر الجمعة ووجد جثة هامدة صباح اليوم دون أن تتضح ظروف وفاته.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي إن طواقمها نقلت عدداً من الإصابات لتلقي العلاج في المستشفيات فيما تلقى آخرون علاجات ميدانية.

على صعيد متصل، أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار صوب أراضي المزارعين الفلسطينيين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان فلسطينيون إن الأبراج العسكرية الاسرائيلية أطلقت النار صوب أراضي المزارعين بقرية خزاعة شرق خان يونس دون الابلاغ عن وقوع إصابات.