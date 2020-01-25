أميركا تنقل موظفي قنصليتها من "ووهان" بعد تفشي "كورونا"

ستقوم إن طائرة "بوينج 767" غداً الأحد بنقل 90 شخصاً من مدينة"ووهان" الصينية ، التى تشهد انتشاراً واسعاً لفيروس كورونا، إلى الولايات المتحدة. بحسب ما ذكرت وكالة " بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وأشارت الوكالة إلى أن الرحلة سوف تضم أيضاً الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في القنصلية الأميركية بووهان.

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كانت السفارة الأميركية أعلنت في وقت سابق إغلاق مقر القنصلية الأميركية في ووهان، بشكل مؤقت، ومغادرة أعضائها وأسرهم بعد انتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة عشرات الصينيين، وأصاب المئات.