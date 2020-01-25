ستقوم إن طائرة "بوينج 767" غداً الأحد بنقل 90 شخصاً من مدينة"ووهان" الصينية ، التى تشهد انتشاراً واسعاً لفيروس كورونا، إلى الولايات المتحدة. بحسب ما ذكرت وكالة " بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.
وأشارت الوكالة إلى أن الرحلة سوف تضم أيضاً الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في القنصلية الأميركية بووهان.
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كانت السفارة الأميركية أعلنت في وقت سابق إغلاق مقر القنصلية الأميركية في ووهان، بشكل مؤقت، ومغادرة أعضائها وأسرهم بعد انتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة عشرات الصينيين، وأصاب المئات.
كانت هذه تفاصيل خبر أميركا تنقل موظفي قنصليتها من "ووهان" بعد تفشي "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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