الصين تعلن 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا

لقي 15 شخصاً حتفهم في مدينة ووهان الصينية، إثر إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، لترتفع حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 41 شخصاً، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية في وقت مبكر من اليوم السبت.

وقال التليفزيون المركزي الصيني إن هناك 1287 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 30 إقليماً صينياً حتى اليوم السبت. ومن بين هذه الحالات، تم اكتشاف 500 حالة إصابة في مدينة ووهان بوسط الصين، وفقاً للسلطات الصحية بإقليم هوبي.

وأوضحت السلطات أن من بين الضحايا الذين لقوا حتفهم إثر إصابتهم بالفيروس، 39 كانوا في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي، والتي شهدت بدء تفشي الفيروس. وتوفي الشخصان الآخران في إقليمي هيبي وهيلونجيانج.

وفي محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، عزلت الصين 12 مدينة و43 مليون شخص حيث أوقفت عمل وسائل النقل العام وعلقت التجمعات العامة.

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وكانت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية قد ذكرت في وقت سابق وجود 903 حالات إصابة مؤكدة في مختلف أنحاء الصين، فضلاً عن 26 حالة وفاة.