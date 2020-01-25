كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الأردني: طلبنا السماح بإخلاء مواطنينا من الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزارة الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، إنه طالب بالسماح بإخلاء مواطني بلاده من مدينة ووهان الصينية.

وأضافت الخارجية الأردنية، أنها ستقوم بذلك فور موافقة السلطات الصينية التي فرضت حجرًا صحيًا على المدينة ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

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ومع تفشي فيروس كورونا، أغلقت السلطات الصينية مدينة ووهان، بالإضافة إلى أكثر من 12 مدينة قريبة، وأوقفت السلطات الحافلات والقطارات والطائرات وأقامت حواجز على الطرق للحد من انتشار الفيروس.

واجتاح فيروس كورونا الصين، ووصُف بأنه "شديد العدوى"، وأدى إلى وفاة 41 شخصا وإصابة أكثر من 1300، غير أن الخبراء يتوقعون أن يكون العدد الحقيقي للإصابات بالفيروس بالآلاف.

وبالجدير بالذكر أن فيروس كورونا يسبب التهابات في الجهاز التنفسي، ويمكن أن يؤدي إلى أمراض مثل الالتهاب الرئوي أو نزلات البرد.