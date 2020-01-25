كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البابا فرانسيس يدعم دعوة العراق لاحترام سيادته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى البابا فرانسيس بالرئيس العراقي، اليوم السبت، واتفق الاثنان على وجوب احترام سيادة البلاد بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية هذا الشهر، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

أجرى الرئيس برهم صالح محادثات خاصة لمدة 30 دقيقة مع البابا، ثم التقى بكبار الدبلوماسيين في الفاتيكان، وهما وزير الخارجية الكاردينال بيترو بارولين ورئيس الأساقفة بول غالاغر، وزير خارجيتها.

وقال بيان الفاتيكان، إن المحادثات "ركزت على التحديات التي تواجهها البلاد حاليًا وعلى أهمية تعزيز الاستقرار وعملية إعادة الإعمار، وتشجيع طريق الحوار والبحث عن حلول مناسبة لصالح المواطنين واحترام السيادة الوطنية".

وفي 8 يناير، أطلقت القوات الإيرانية صواريخ على قاعدتين عسكريتين تضم القوات الأمريكية في العراق ردًا على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية بطائرة بدون طيار على مطار بغداد في 3 يناير. وأقر البرلمان العراقي قرارًا يأمر 5000 جندي أمريكي متمركزين في العراق بمغادرة البلاد.

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بعد فترة وجيزة من الهجوم الإيراني، حث فرانسيس الولايات المتحدة وإيران على تجنب التصعيد ومتابعة "الحوار وضبط النفس" لتجنب صراع أوسع في الشرق الأوسط.

ناقش البابا الاوضاع في الشرق الأوسط مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس يوم الجمعة.

يمكن أن تجعل التوترات الأخيرة في العراق من المستحيل على فرانسيس زيارة البلاد، والتي قال إنه يود القيام بها هذا العام.