كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف: إيران لا تزال مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن طهران لا تستبعد إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة حتى بعد الغارة الأمريكية بدون طيار، والتي أسفرت عن مقتل قائد قوة القدس الإيرانية قاسم سليماني.

هناك توتر متزايد بين واشنطن وطهران منذ عام 2018، عندما سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الصفقة النووية مع إيران. وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات صارمة على الاقتصاد الإيراني. نقلًا عن مجلة دير شبيجل الألمانية.

واقترح ظريف أن إيران لا تزال على استعداد للتحدث، على الرغم من تكرار مطلب بلاده السابق بأن تضطر الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات أولًا.

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وأوضح "بالنسبة لنا، لا يهم من يجلس في البيت الأبيض، ما يهم هو كيف يتصرفون". مؤكدًا "ما زلنا على طاولة المفاوضات".

وحث ترامب على ضرورة إعادة التفاوض بشأن الصفقة النووية لعام 2015 لأنها لم تتناول برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، أو تورطها في النزاعات الإقليمية. ويكافح الموقعون الآخرون على الاتفاق النووي وهم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا لإبقائه.

في أعقاب الضربة الأمريكية للطائرات بدون طيار في 3 يناير والتي أدت إلى مقتل سليماني، أعلنت إيران أنها لن تلتزم بأي من قيود الصفقة لأنشطتها لتخصيب اليورانيوم.