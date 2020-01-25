كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعتان روسيتان تطوران لقاح ضد فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل جامعتان روسيتان على تطوير لقاح ضد نوع جديد من العدوى بفيروس كورونا، حسبما قالت آنا بوبوفا، رئيسة الخدمة الفيدرالية للرقابة على حماية المستهلك ورفاهيته، اليوم السبت.

وأضافت "بوبوفا"، في مقابلة مع محطة روسيا 1 الروسية: "يتم تطوير اللقاح في معهدين في نفس الوقت. وهذه كانت عملية علمية قياسية".

وأشارت "بوبوفا"، إلى أن: "يعمل بعض العلماء وفقًا لخوارزمية، والبعض الآخر يعمل وفقًا لآخرى. تشارك العديد من دول العالم في هذه العملية. لم يتضح بعد متى ستتحقق النتائج، لكن المهمة الرئيسية اليوم هي اتخاذ جميع التدابير الوقائية".

ومضت قائلة، إن روسيا تبذل كل ما في وسعها لاحتواء الفيروس، وكذلك لمنع انتشار الوباء في حالة اختراقه. على المستوى الأسري، نصحت "بوبوفا" باتباع نفس القواعد المتبعة للوقاية من الأنفلونزا.

Advertisements

تم تسجيل الحالات الأولى من النوع غير المعروف من الالتهاب الرئوي الفيروسي في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر. ومنذ ذلك الحين تم التأكيد على أنه سلالة جديدة من فيروس كورونا - 2019-nCoV أو Novel Coronavirus.

ووفقًا لأحدث البيانات الرسمية، أُصيب 1330 شخصًا، وتوفي 41 شخصًا بسبب هذا المرض.

كما تم تسجيل حالات مؤكدة لفيروس كورونا في هونج كونج وتايوان وتايلاند واليابان وفيتنام وكوريا الجنوبية وسنغافورة ونيبال وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا.

ومع ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس، إنه من السابق لأوانه الإعلان عن حالة طوارئ عالمية.

وقد أعلنت الصين، اليوم السبت، فرض حظر السفر على مزيد من المدن ليشمل 65 مليون شخص بسبب انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.