كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الصيني: قادرون على هزيمة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت، أن بلاده قادرة على هزيمة فيروس كورونا الذي أدى إلى وفاة 41 شخصا، وإصابة أكثر من 1300 على مستوى العالم.

وكان الرئيس الصيني، قد عقد اجتماعًا فيي وقت سابق اليوم، للمكتب السياسي بشأن الإجراءات التي ستتخذ لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وفقًا لما ذكره التلفزيون الرسمي.

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وفرضت السلطات الصينية، إجراءات على مستوى البلاد للكشف عن حالات الإصابة المشتبهة بفيروس "كورونا"، في القطارات والطائرات والحافلات، مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات.

يذكر أن فيروس كورونا يسبب التهابات في الجهاز التنفسي، ويمكن أن يؤدي إلى أمراض مثل الالتهاب الرئوي أو نزلات البرد.