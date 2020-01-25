كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال تركيا.. استمرار عمليات الإنقاذ وارتفاع عدد القتلى إلى 22 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد قتلى زلزال قوي ضرب شرق تركيا إلى 22، اليوم السبت، حيث بحث رجال الإنقاذ عن ناجين محاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة.

وحسب "رويترز"، قالت هيئة الطوارئ والكوارث في تركيا، إن 18 شخصًا لقوا مصرعهم في محافظة الأزيج وأربعة آخرون في مقاطعة ملاطية المجاورة. مضيفة، أن 1103 آخرين أُصيبوا بجروح وفي المستشفيات في المنطقة، وأن جهود الإنقاذ ما زالت مستمرة في ثلاثة مواقع مختلفة في الأزيج.

هز الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة في ساعة متأخرة يوم الجمعة محافظة الأزيج، على بعد حوالي 550 كم شرق العاصمة أنقرة، وتلاه أكثر من 390 هزة ارتدادية، 14 منها بلغت قوتها أكثر من 4.

وعرضت هيئات البث التركية لقطات لعمال الإنقاذ وهم يسحبون الناس من تحت الأنقاض، بعد حوالي 17 ساعة من الزلزال.

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وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، متحدثا في الأزيج، إن ما يقدر بنحو 22 شخصًا ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض. وقالت الوكالة في وقت لاحق، إن 40 شخصًا تم إنقاذهم حتى الآن.

وأكد وزير الصحة، فريتيتين كوكا ، متحدثًا إلى جانب "صويلو"، أن 128 مصابًا يتلقون العلاج وأن 34 منهم في العناية المركزة، لكن ليس في حالة حرجة. وقال، إنه سيتم إنشاء مراكز طبية إضافية إذا لزم الأمر.

عملت فرق الإنقاذ طوال الليل بأيديهم وتدريباتهم وحفاراتهم الميكانيكية لإزالة الطوب والركام من المباني المنهارة في الأزيج، حيث انخفضت درجة الحرارة خلال الليل إلى -8 درجة مئوية.

وقال رجل يبلغ من العمر 32 عاماً من بلدة سيفريس، مركز الزلزال الذي وقع الساعة التاسعة مساء: "لقد انهارت منازلنا ... لا يمكننا الذهاب إلى داخلها".